АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах в Республике Татарстан и Чувашской Республике.

В ходе плановой 86-часовой остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск подключен построенный участок подводного перехода трубопровода через р. Ик в Ютазинском районе Татарстана.

Строительство участка протяженностью около 0,15 км велось с января 2023 года в рамках реконструкции трубопровода. Были применены современные материалы, в том числе трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. В ходе работ по подключению строго соблюдались нормативы природоохранного законодательства.

Кроме того, во время плановой остановки МН Усть-Балык - Курган - Уфа - Альметьевск и МН Альметьевск – Горький-3 на площадочных объектах и линейной части ликвидированы сварные присоединения, препятствовавшие безопасному проведению внутритрубной диагностики, произведены ремонт и замена запорной арматуры.

Проведенные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, поддержать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, эффективность и точность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, снизить вероятность отказов оборудования.

Выполнение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Пермского, Удмуртского, Казанского и Альметьевского РНУ.

Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Прикамье» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.