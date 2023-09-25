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АО «Транснефть – Прикамье» подключило магистральный насос на НПС в Удмуртской Республике

АО «Транснефть – Прикамье» подключило магистральный насос на НПС в Удмуртской Республике

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Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» выполнили плановые работы по подключению нового магистрального насосного агрегата (МНА) в рамках замены оборудования на нефтеперекачивающей станции «Арлеть» в Удмуртской Республике.

Работы проводились в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции предприятия. Цель – повышение уровня эксплуатационной надежности оборудования нефтеперекачивающей станции.

Замена выполнялась с плановым выводом насоса из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин при этом была приостановлена на 72 часа. Насосное оборудование установлено взамен демонтированного, выработавшего свой ресурс.

Новый насос обеспечит подачу товарной нефти для транспортировки по МН с производительностью 7 тыс. куб. метров в час, что для сравнения эквивалентно объему нефти, перевозимому за то же время 117 железнодорожными цистернами емкостью около 60 куб. метров каждая. Срок эксплуатации нового МНА рассчитан на 50 лет.

Передовое отечественное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) обладает повышенным коэффициентом полезного действия, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.

В ходе работ по техническому перевооружению МНА специалисты выполнили замену фундамента, фундаментной рамы и анкерных болтов, была усовершенствована система автоматизации работы МНА, выполнена замена датчиков вибрации, давления и температуры. Работа МН возобновлена в полном объеме.

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