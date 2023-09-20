Полезное
· Ульяна Саитова

АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к работе в осенне-зимний период

АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к работе в осенне-зимний период

Подписаться в Telegram

АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку производственных объектов к работе в осенне-зимний период. Масштабные мероприятия проводились с апреля по сентябрь.

Выполнено обследование 75 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Проведено сезонное обслуживание 1,5 тыс. единиц запорной арматуры линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

На работоспособность испытаны системы обнаружения утечек и линейной телемеханики. Утеплены более 400 блок-контейнеров, находящихся в пунктах контроля управления технологическими процессами. Незамерзающей жидкостью заблаговременно заполнены около 1 тыс. импульсных линий отборов давления, что предотвратит как образование ледяной пробки в импульсной трубке, так и ее перекрытие при температурных скачках.

Испытаны и переведены в зимний режим системы вентиляции и калориферы. К любым сценариям зимы подготовлены 49 аварийных дизельных электростанций.

Строгую проверку прошли системы отопления и теплоснабжения. Произведено техническое обслуживание почти 100 км тепловых сетей. Успешно испытаны 33 котельные, в которых был проведен ремонт оборудования и автоматики. Подготовлены тепловые пункты и системы отопления более 900 зданий и сооружений.

В целях повышения надежности энергоснабжения производственных объектов техническое обслуживание прошли более 3 тыс. км воздушных линий и кабельных линий электропередач. Все подразделения обеспечены стратегическим запасом горюче-смазочных материалов, кислорода, пропана и необходимого инвентаря.

Подготовка к зиме выполнена в полном объеме, АО «Транснефть – Прикамье» получило паспорт готовности производственных объектов к устойчивой работе в период холодов.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

Весь октябрь станет аномальным: синоптики сказали, к чему готовиться

Полезное

2 часа назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

сервисы по борьбе с плесенью

Новости Татарстана

день назад

Не было таких вопиющих фактов: глава РТ осудил ситуацию, связанную с депутатом Госсовета РТ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

ремонт дверцы стиральной машины в Нижнем Новгороде

Лонгриды

день назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Татарстана

6 часов назад

«Рядом лежал некий пакетик»: глава РТ осудил депутата Госсовета, подозреваемого в хранении наркотиков

Новости Татарстана

6 часов назад

Список был утвержден: в Татарстане обновили перечень наиболее востребованных профессий

Новости Казани

день назад

«Мы, люд простой, надоели, что ли?»: в Казани у здания Госсовета появился забор

Новости Татарстана

5 часов назад

Существенное начисление в холодные месяцы: министр РТ рассказал, от чего зависит плата за отопление
Лонгриды
18 часов назад

Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?

Минимальная зарплата — 41 тысяча, аренда жилья — как в Казани: стоит ли переезжать из РТ в Турцию?

Важное в РТ

24 минуты назад

beeline cloud представил новый продукт Cloud MDM

Полезное

20 часов назад

Специалисты заявили: Жилье подешевеет в несколько раз! Объясняем когда все начнется.

Новости Казани

час назад

Команды из 17 стран приеду в Казань: в столице РТ пройдут десятые «Фиджитал-игры»

Важное в РТ

2 часа назад

Автобус за 137 тысяч или квартира за 1,2 миллиона: как без опыта участвовать в торгах с дисконтом
Все же вернуть могут: специалисты рассказали о возвращении масочного режима в РТ
Новости Татарстана
4 минуты назад

Все же вернуть могут: специалисты рассказали о возвращении масочного режима в РТ

Новости Татарстана

2 часа назад

Проголосовали единогласно: в Менделеевском районе Татарстана были избраны новые главы поселений

Новости Татарстана

2 часа назад

Не учтут при определении доходов: в Татарстане дети бойцов СВО получат по 20 тысяч рублей

Новости Казани

2 часа назад

Мероприятие является крупнейшим в регионе: в Казани открыли форум Kazan Digital Week 2023
Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет
Интересное в Казани
5 дней назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет