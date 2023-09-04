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АО «Транснефть – Прикамье» оказало помощь образовательным и социальным учреждениям

АО «Транснефть – Прикамье» оказало помощь образовательным и социальным учреждениям

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АО «Транснефть – Прикамье» в рамках благотворительной работы оказало финансовую поддержку семи средним общеобразовательным школам и одной сельской гимназии в регионах ведения производственной деятельности.

В преддверии нового учебного года для образовательных учреждений Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Татарстан были закуплены и установлены необходимая оргтехника, интерактивные и наглядные пособия, мультимедийное и лабораторное оборудование. Также приобретены спортивный инвентарь и канцелярские принадлежности. Оказанная помощь позволит создать комфортные условия для организации качественного учебного процесса на современном уровне.

Личный вклад в благотворительную деятельность по традиции внесли работники предприятия. Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» организовали сбор средств и закупили школьные принадлежности для первоклассников Советского района г. Казани, воспитанников Дербышкинского детского дома-интерната. Подготовиться к школе волонтеры также помогли учащимся, чьи родители являются подопечными Дебесской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Поддержку получили дети из семей, нуждающихся в благотворительной помощи.

АО «Транснефть – Прикамье» в рамках благотворительной деятельности оказывает системную поддержку школам, детским садам, лечебным и социальным учреждениям, ветеранским организациям.

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