Зеленский хотел заставить Европу извиниться, Европа послала его в ... рифму

Еврокомиссия (ЕК) категорически отказалась извиняться перед Киевом за публикацию данных о 100 тыс. погибших солдатах ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Об этом заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе.

"Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей", — цитирует ее РИА Новости.

Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее из видеообращения главы ЕК пропала часть о потерях ВСУ - текст отредактировали. А Зеленский захотел, чтобы Европа перед ним публично извинилась. Не вышло.