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Все святые на небесах перевернулись: Папа Римский заявил, что гомосексуализм не является преступным деянием

Все святые на небесах перевернулись: Папа Римский заявил, что гомосексуализм не является преступным деянием

Фото: film.ru

Гомосексуализм является грехом, но не преступлением, заявил глава Ватикана Папа Римский Франциск в интервью Associated Press.

Понтифик призвал всех католических епископов "проявлять милосердие" к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.

"Быть гомосексуалистом — это не преступление", — подчеркнул глава Католической церкви, назвав несправедливыми законы, криминализирующие отличную от традиционной сексуальную ориентацию. "Бог любит всех своих детей такими, какие они есть", — сказал Папа Римский.

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