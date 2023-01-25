Все святые на небесах перевернулись: Папа Римский заявил, что гомосексуализм не является преступным деянием

Гомосексуализм является грехом, но не преступлением, заявил глава Ватикана Папа Римский Франциск в интервью Associated Press.

Понтифик призвал всех католических епископов "проявлять милосердие" к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.