Все святые на небесах перевернулись: Папа Римский заявил, что гомосексуализм не является преступным деянием
Фото: film.ru
Гомосексуализм является грехом, но не преступлением, заявил глава Ватикана Папа Римский Франциск в интервью Associated Press.
Понтифик призвал всех католических епископов "проявлять милосердие" к представителям ЛГБТК-сообщества. По его словам, отсутствие милосердия к ближнему не менее греховно, чем сам гомосексуализм.
"Быть гомосексуалистом — это не преступление", — подчеркнул глава Католической церкви, назвав несправедливыми законы, криминализирующие отличную от традиционной сексуальную ориентацию. "Бог любит всех своих детей такими, какие они есть", — сказал Папа Римский.