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Все делишки вылезли наружу: в социальные сети утекли секретные документы Пентагона по конфликту на Украине

В Пентагоне разбираются, как секретные документы по конфликту на Украине могли просочиться в интернет
Все делишки вылезли наружу: в социальные сети утекли секретные документы Пентагона по конфликту на Украине

Фото: открытые источники

Оборонное ведомство США выясняет и проводит расследование, как в соцсети попали секретные материалы по украинскому конфликту. Достоянием общественности стали документы, в которых обрисовано состояние армии ВСУ, а также планы США и НАТО по укреплению украинской армии, сообщает New York Times.

Большая часть документов датирована мартом 2023 года.

Сейчас военные в США бросили все силы, чтобы как можно быстрее удалить и соцсетей все, что туда попало. Однако пока у них это получается плохо.

Так, популярен в сети один из документов с грифом "совершенно секретно". Он описывает статус конфликта на 1 марта. В другом документе говорится о формировании 12 новых украинских бригад, 9 из которых учатся в США и активно снабжаются Штатами и союзниками. 9 бригад будут готовы вступить в бой к 31 марта, говорится в документе, остальные - в конце апреля.

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