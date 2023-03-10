Врачи нашли в мозгу годовалой девочки неразвившегося близнеца, который мешал ей расти и нормально жить

В мозгу годовалой девочки в Китае обнаружили нерожденного близнеца

В Китае врачи попытались понять, почему годовалая девочка с увеличенной головой отстает в развитии. И рентген показал шокирующий результат - в мозгу ребенка нашли неразвившегося близнеца.

Такое явление, когда формируется плод в плоде, называют паразитическим близнецом. В животе матери эмбрионы соединены внутриутробно, чаще всего развиваться только один из них. Это большая редкость когда один из них формируется в голове у собрата.

Врачами принято решение об удалении такого образования ради здоровья годовалой девочки. После операции был вырезан зародыш размером десять сантиметров в длину, с зачатками рук и кистей и позвоночника.