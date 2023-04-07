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В США официально назвали сроки контрнаступления, в которое собираются пойти ВСУ против России

Госсекретарь США Блинкен рассказал, когда начнется украинское контрнаступление на РФ
В США официально назвали сроки контрнаступления, в которое собираются пойти ВСУ против России

Фото: открытые источники

Обещанное и широко анонсированное контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Funke.

По его мнению, Украине не стоит спешить с решением по Крыму, нужно учесть мнение жителей Украины.

"Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", — обратил внимание Блинкен.

Других подробностей поддерживаемого США наступления ВСУ Блинкен раскрывать не стал, отметив лишь, что "партнеры" хотят помочь в операции Украине и нарастить ее долгосрочный потенциал.

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