Госсекретарь США Блинкен рассказал, когда начнется украинское контрнаступление на РФ

Обещанное и широко анонсированное контрнаступление ВСУ начнется в ближайшие недели. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Funke.

По его мнению, Украине не стоит спешить с решением по Крыму, нужно учесть мнение жителей Украины.

"Эти решения должна принимать Украина. Украина — демократия. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной. Но он также должен быть открыт для воли украинцев", — обратил внимание Блинкен.

Других подробностей поддерживаемого США наступления ВСУ Блинкен раскрывать не стал, отметив лишь, что "партнеры" хотят помочь в операции Украине и нарастить ее долгосрочный потенциал.