Новости мира
· Служба новостей

Уличный ад: в Грузии протестующих у парламента начали разгонять водометами и слезоточивым газом

Спецназ применил слезоточивый газ против протестующих у парламента в Грузии
Уличный ад: в Грузии протестующих у парламента начали разгонять водометами и слезоточивым газом

Фото: ria.ru

Полицейский спецназ в Тбилиси предпринял очередную попытку вытеснить протестующих с проспекта Руставели в центре города. Силовики применили водометы и слезоточивый газ. В ответ протестующие забросали полицию тяжелыми предметами и петардами, сообщает РИА "Новости".

Несмотря на усилия спецназа, митингующие все еще стоят на проспекте и не расходятся. Движение пока перекрыто людьми плоть до площади Республики. Есть пострадавшие, им оказывают помощь медики. Стражи порядка начали задержания участников протеста.
Протесты в Грузии начались несколько дней назад, как только был принят законопроект об иноагентах.

Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее утверждали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Вышла из дома и не вернулась: в Татарстане ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Новости Казани

15 часов назад

"Все должно идти по плану": Метеоролог назвал точную дату прихода в Татарстан климатической весны

уборка квартир после дезинсекции тараканов

Новости России

день назад

"Везут свободно, ничего не боятся": стало известно, почему ВС РФ не уничтожают западную военную технику еще на подвозе к ВСУ

Полезное

2 дня назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

замена стекла на часах casio в Москве

Новости мира

день назад

"Это начало конца": аналитики в Китае оценили ситуацию в Артемовске в зоне СВО и дали устрашающий прогноз

Новости России

день назад

Военный эксперт Баранец назвал место генеральной решающей битвы за Донбасс в зоне СВО

Новости России

5 часов назад

Гадость из-под коровы: Роскачество назвало марки молока, которые не стоит покупать

Новости Казани

день назад

В Казани кондуктор автобуса вел себя непристойно и насильно тискал девушку
Новости Казани
день назад

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Новости мира

8 минут назад

Уличный ад: в Грузии протестующих у парламента начали разгонять водометами и слезоточивым газом

Новости России

5 часов назад

Гадость из-под коровы: Роскачество назвало марки молока, которые не стоит покупать

Новости Казани

11 часов назад

На строящейся трассе М-12 в Татарстане произошло ДТП с двумя грузовиками - один из них перевернулся

Новости Казани

14 часов назад

В Казани школьница специально порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников
В Казани кондуктор автобуса вел себя непристойно и насильно тискал девушку
Новости Казани
день назад

В Казани кондуктор автобуса вел себя непристойно и насильно тискал девушку

Новости Казани

15 часов назад

"Все должно идти по плану": Метеоролог назвал точную дату прихода в Татарстан климатической весны

Новости Казани

17 часов назад

Готовимся к сезону бикини: в Казани выделили 1,7 миллионов рублей на благоустройство пляжей

Новости Казани

20 часов назад

Татарстан может получить 675 миллионов рублей на благоустройство восьми населенных пунктов
Вырастить ребенка счастливым: редакция собрала топ советов для казанских мамочек
Редакция помогает
6 дней назад

Вырастить ребенка счастливым: редакция собрала топ советов для казанских мамочек