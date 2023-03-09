Уличный ад: в Грузии протестующих у парламента начали разгонять водометами и слезоточивым газом

Спецназ применил слезоточивый газ против протестующих у парламента в Грузии

Полицейский спецназ в Тбилиси предпринял очередную попытку вытеснить протестующих с проспекта Руставели в центре города. Силовики применили водометы и слезоточивый газ. В ответ протестующие забросали полицию тяжелыми предметами и петардами, сообщает РИА "Новости".

Несмотря на усилия спецназа, митингующие все еще стоят на проспекте и не расходятся. Движение пока перекрыто людьми плоть до площади Республики. Есть пострадавшие, им оказывают помощь медики. Стражи порядка начали задержания участников протеста.

Протесты в Грузии начались несколько дней назад, как только был принят законопроект об иноагентах.

Инициаторы законопроекта уверяют, что данный проект является смягченным вариантом американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее утверждали, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.