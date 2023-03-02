Украинские солдаты в Артемовске приняли коллективное решение не подчиняться больше Зеленскому и устроили мятеж
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Украинские солдаты отказались выполнять приказы своего командования в Артемовске.
Как сообщил хакер "Джокер ДНР" в своем Telegram-канале, судя по взломанным данным из штабов Вооруженных сил Украины, военные из Артёмовской группировки приняли решение о бегстве из окружения, несмотря на приказ Зеленского стоять до последнего солдата.
Отмечается, что украинцы устроили вооруженный мятеж и отказываются удерживать город дальше ценой собственных жизней.
Бойцы заявили, что подчиняться больше приказам Зеленского не намерены, аналогично они поступают с приказами непосредственных командиров.
Также известно, что Киев потребовал от главнокомандующего ВСУ Залужного немедленно и любой ценой подавить этот мятеж.