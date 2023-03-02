Украинские солдаты в Артемовске приняли коллективное решение не подчиняться больше Зеленскому и устроили мятеж

Солдаты ВСУ устроили мятеж, отказываясь подчиняться приказам Зеленского

Украинские солдаты отказались выполнять приказы своего командования в Артемовске.

Как сообщил хакер "Джокер ДНР" в своем Telegram-канале, судя по взломанным данным из штабов Вооруженных сил Украины, военные из Артёмовской группировки приняли решение о бегстве из окружения, несмотря на приказ Зеленского стоять до последнего солдата.

Отмечается, что украинцы устроили вооруженный мятеж и отказываются удерживать город дальше ценой собственных жизней.

Бойцы заявили, что подчиняться больше приказам Зеленского не намерены, аналогично они поступают с приказами непосредственных командиров.

Также известно, что Киев потребовал от главнокомандующего ВСУ Залужного немедленно и любой ценой подавить этот мятеж.