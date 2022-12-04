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Украина готовит страшную провокацию, чтобы сорвать транзит аммиака из России

Украина готовит страшную провокацию, чтобы сорвать транзит аммиака из России

Фото: infosmi.net

Киев готовит провокацию, направленную на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. Об этом сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

По его словам, к подготовке провокации причастны британские спецслужбы и канадская ЧВК GardaWorld. Они задумали взорвать крыши нефтехранилищ аммиака и цехов на Одесском припортовом заводе и обвинить в этом РФ, назвав причиной "ракетный удар" Вооруженных сил РФ.

Главная цель готовящейся провокации, как в случае с терактами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" - лишить Россию возможности поставлять аммиак в другие страны. В первую очередь, речь идет об экспорте в развивающиеся страны, уточнил источник.

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