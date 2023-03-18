Уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой

Не признаваемый РФ уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой

Международный уголовный суд в Гааге (МУС), деятельность и решения которого не признаются Россией, выдал ордера на арест российского президента Путина и еполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Свое решение судьи обосновали ситуацией на Украине. В заявлении суда говорится, что решение принято в связи с "незаконным вывозом детей с Украины".

При этом российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее МУС заявил о начале против РФ двух уголовных дел по обвинению в военных преступлениях на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также указывал, что Россия не признает юрисдикцию суда в Гааге.