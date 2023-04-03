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Медик назвала шесть болезней, о которых люди узнают уже тогда, когда лечиться поздно: "Тихие убийцы"

Врач Куприна назвала шесть заболеваний, о которых люди узнают тогда, когда лечить их становится поздно
Медик назвала шесть болезней, о которых люди узнают уже тогда, когда лечиться поздно: "Тихие убийцы"

Фото: соцсети

Доктор общей практики Светлана Куприна в интервью Е1.RU назвала шесть болезней, которые выявить можно только при обследовании. Причем, когда их устанавливают, лечить их уже обычно поздно.

Эти болезни, считает доктор, часто именуют "тихими убийцами", потому как на ранних стадиях недуги не дают о себе знать и протекают бессимптомно.
К ним относятся гипертония, атеросклероз, диабет, остеопороз и жировой гепатоз.

Гипертония на начальной стадии не ощущается, организм человека компенсирует повышение давления. Диабет настолько разнообразен по своим проявлениям, что сразу не поймешь, что у человека именно он - требуется комплексное обследование у дерматолога, стоматолога, аллерголога и даже гинеколога (для женщин).

Остальные четыре заболевания развиваются поэтапно, и на ранних стадиях совершенно не ощущаются пациентом, у него нет жалоб.
Именно поэтому важно проходить диспансеризацию, считает Куприна.

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