"Уберите эту тряпку": активисты на заседании ОБСЕ развернули украинский флаг и нарвались на неприятности

Развернувших флаг Украины активистов на заседании ОБСЕ попросили "убрать эту тряпку"

Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей белорусской делегации на заседании парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Но их неожиданно попросили "убрать тряпку".

Белорусский делегат говорил о бомбардировках НАТО в Югославии и напомнил собравшимся о том, что память НАТО весьма "избирательна". Несколько человек в этот момент встали за его спиной с украинским стягом.

Несколко человек одновременно потребовали "убрать тряпку". Делегат из Беларуси не смутился и продолжил выступление.