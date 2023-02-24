"Уберите эту тряпку": активисты на заседании ОБСЕ развернули украинский флаг и нарвались на неприятности
Фото: gazeta-ar.ru
Активисты попытались развернуть флаг Украины за спиной представителей белорусской делегации на заседании парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Но их неожиданно попросили "убрать тряпку".
Белорусский делегат говорил о бомбардировках НАТО в Югославии и напомнил собравшимся о том, что память НАТО весьма "избирательна". Несколько человек в этот момент встали за его спиной с украинским стягом.
Несколко человек одновременно потребовали "убрать тряпку". Делегат из Беларуси не смутился и продолжил выступление.