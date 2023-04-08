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"Шоу уродов в кроссовках": как поляки охарактеризовали делегацию украинского президента Зеленского в Варшаве

Граждане Польши назвали делегацию Зеленского "шоу уродов в кроссовках"
"Шоу уродов в кроссовках": как поляки охарактеризовали делегацию украинского президента Зеленского в Варшаве

Фото: открытые источники

Граждан Польши не устроил внешний вид членов делегации Украины во время визита Зеленского и приближенных к нему лиц в Варшаву. Поляки не только возмутились, но даже немного обиделись на то, как позволили себе выглядеть украинские чиновники.

Властьимущие с Незалежной решили не следовать никаким протоколам деловых международных встреч и выбрать свободный стиль в одежде.
Они хотели соответствовать виду своего лидера - Зеленского, который уже год деловых костюмов не носит.

Поляки назвали делегацию украинских политиков "шоу уродов в кроссовках".

"Видимо, официальные украинские лица корчат из себя настоящих фронтовиков, приехавших прямо из окопов Артёмовска, но там в окопах сейчас кроссовки не носят", — пишут польские СМИ.

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