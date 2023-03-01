Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог Хугербитс заявил о мегакатастрофе в марте

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который заранее предсказал трагическое землетрясение в Турции и Сирии, выступил со срочным заявлением. По его словам, в марте 2023 Землю ждет мегакатастрофа, пишет "РГ".

В сообщении научного института Solar System Geometry Survey (SSGEOS), где работает сейсмолог, говорится, что речь идет о мегаземлетрясении, сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности. Череда землетрясений может произойти с 3 по 7 марта 2023 года.

Магнитуда подземных толчков может составить 8,5 и выше.

В институте также назвали регионы, которые попали в так называемую красную зону: юг Японии, Индонезия, Пакистан, Греция, Португалия и часть Северной Америки.

Россия также присутствует в этом списке. Франк Хугербитс считает, что разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.

