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Сейсмолог Хугербитс, предсказавший трагедию в Турции, заявил, что грядет мегакатастрофа в марте 2023 года, Россию тоже коснется

Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог Хугербитс заявил о мегакатастрофе в марте
Сейсмолог Хугербитс, предсказавший трагедию в Турции, заявил, что грядет мегакатастрофа в марте 2023 года, Россию тоже коснется

Фото: открытые источники

Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, который заранее предсказал трагическое землетрясение в Турции и Сирии, выступил со срочным заявлением. По его словам, в марте 2023 Землю ждет мегакатастрофа, пишет "РГ".

В сообщении научного института Solar System Geometry Survey (SSGEOS), где работает сейсмолог, говорится, что речь идет о мегаземлетрясении, сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности. Череда землетрясений может произойти с 3 по 7 марта 2023 года.

Магнитуда подземных толчков может составить 8,5 и выше.

В институте также назвали регионы, которые попали в так называемую красную зону: юг Японии, Индонезия, Пакистан, Греция, Португалия и часть Северной Америки.

Россия также присутствует в этом списке. Франк Хугербитс считает, что разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.

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