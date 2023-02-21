Новости мира
· Служба новостей

Правильную страну для жизни выбрал Панин: в Испании решили узаконить и разрешить половые отношения с животными

В Испании хотят разрешить половые отношения с животными
Правильную страну для жизни выбрал Панин: в Испании решили узаконить и разрешить половые отношения с животными

Фото: krasivosti.pro

В Испании задумались о легализации зоофилии. При условии, что животное не пострадало, половой акт с ним не будет считаться преступлением. Инициативу выдвинула министр по социальным вопросам Ионе Беларра, пишет libertaddigital.

Законопрект уже получил одобрение испанского конгресса. Ранее закон, ужесточающий наказания за зоофилию, был принят в 2015 году.

Партия United We Can, которая предложила узаконить скотоложество, также придерживается концепции, что кошки, собаки и другие звери наделены разумом и чувствительностью. Кроме того, депутаты этого объединения намерены ужесточить ответственность за убийство животных, в частности, даже за расправой над крысами, которые проникают в дом с улицы, может последовать тюремное заключение.

В России на новость отреагировали довольно неожиданно. Многие отметили, что актер Алексей Панин не ошибся с выбором страны для проживания, когда уехал в Испанию. Ранее он также был участником секс-скандала, в котором фигурировала собака.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

«Пакуют всех, кого увидят»: ГИБДД начала тотальные облавы на водителей

Редакция помогает

день назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

служба от тараканов мытищи

Общество

день назад

Наложниц в гаремах султанов раскармливали до 150 килограммов: вот, для чего это было необходимо

Редакция помогает

2 дня назад

"Не бургерами же угощать": куда казанцам отвести на свидание своих половинок, чтобы впечатлить

монтаж антресоли в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Начнут лишать прав на 1,5 года: ГИБДД будет искать у водителей всего одну вещь по утрам

Новости России

день назад

Военкоры забили тревогу: Из-под России выбивают мощную опору

Новости мира

день назад

"Русским это трудно произнести": британские СМИ рассекретили распорядок дня и правила поведения в бункере Зеленского

Новости России

5 часов назад

Про "двухсотых" в носках: снимали ли "вагнеровцы" НАТОвские ботинки с убитых солдат ВСУ

Новости России

22 часа назад

"Ну вот и все": ВС РФ уничтожили большую часть техники, которую Запад предоставил Украине
Новости Казани
2 часа назад

Активисты против Киркорова: в Казани не станут отменять концерт оскандалившегося Филиппа Бедросовича, несмотря на протесты

Активисты против Киркорова: в Казани не станут отменять концерт оскандалившегося Филиппа Бедросовича, несмотря на протесты

Новости мира

минуту назад

Правильную страну для жизни выбрал Панин: в Испании решили узаконить и разрешить половые отношения с животными

Редакция помогает

день назад

Казанские стоматологи сказали свое слово: вот откуда все ваши кариесы

Новости Казани

2 часа назад

Пропавшего в Казани 13-летнего мальчика через пять суток удалось найти в соседней республике

Новости России

5 часов назад

"Они о чем-то знают и что-то задумали": дипломаты Германии рекомендовали немцам воздержаться от поездок в Россию до 26 февраля
В Казани 13-летний мальчик угнал у подруги матери автомобиль и поехал ночью кататься по городу
Новости Казани
11 минут назад

В Казани 13-летний мальчик угнал у подруги матери автомобиль и поехал ночью кататься по городу

Новости мира

5 часов назад

Перед разрушительным землетрясением в Турции и Сирии в небе появилась необычная голубая вспышка

Новости мира

11 часов назад

"Запахло жареным": стало известно, что принесет Зеленскому визит в Киев Джо Байдена

Новости России

12 часов назад

"Держатся подальше от русских": пленный украинский боец рассказал, как служат в ВСУ "доблестные" наемники из Канады и Британии
В Татарстане после ДТП с легковушкой школьный автобус выбросило в кювет
Новости Казани
2 часа назад

В Татарстане после ДТП с легковушкой школьный автобус выбросило в кювет