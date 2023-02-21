Правильную страну для жизни выбрал Панин: в Испании решили узаконить и разрешить половые отношения с животными

В Испании хотят разрешить половые отношения с животными

В Испании задумались о легализации зоофилии. При условии, что животное не пострадало, половой акт с ним не будет считаться преступлением. Инициативу выдвинула министр по социальным вопросам Ионе Беларра, пишет libertaddigital.

Законопрект уже получил одобрение испанского конгресса. Ранее закон, ужесточающий наказания за зоофилию, был принят в 2015 году.

Партия United We Can, которая предложила узаконить скотоложество, также придерживается концепции, что кошки, собаки и другие звери наделены разумом и чувствительностью. Кроме того, депутаты этого объединения намерены ужесточить ответственность за убийство животных, в частности, даже за расправой над крысами, которые проникают в дом с улицы, может последовать тюремное заключение.

В России на новость отреагировали довольно неожиданно. Многие отметили, что актер Алексей Панин не ошибся с выбором страны для проживания, когда уехал в Испанию. Ранее он также был участником секс-скандала, в котором фигурировала собака.