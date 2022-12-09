Польша серьезно готовится к войне с Россией: 94% поляков заявили, что готовы вступить в бой против РФ

Около 94% жителей Польши заявили, что Россия - серьезная угроза, и они готовы вступить в бой против нее. Такие данные привела сегодня газета Пентагона Stars and Stripes.

Сейчас в Польше идут учения "Тренируйся вместе с армией", в которых могут принять участие наравне с военными и обычные граждане. И примечательно, что желающих очень много, за октябрь и ноябрь ускоренные курсы военной подготовки прошли более 3,5 тысяч поляков в возрасте от 18 до 65 лет, представители самых разных профессий.

Ранее замминистра обороны Польша Марчин Очепа заявил о высокой вероятности войны с участием Варшавы. Он отметил, что оглядка на историю ХХ века заставляет воспринимать текущие отношения мировых держав как вторую холодную войну.

Ранее мы сообщали, что эксперт Михайлов назвал три фактора, которые помогут РФ изменить зимой ход СВО на Украине.