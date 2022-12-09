Эксперт Михайлов: у России есть три фактора, которые помогут изменить ход СВО в зимней кампании

Военный эксперт Александр Михайлов заявил, что ВС РФ удалось подготовить отличный пладцарм, который позволит развиват наступление. Есть три фактора, которые помогут изменить ход СВО.

"Удары по инфраструктуре обесточивают железнодорожные пути сообщения. Сейчас западная техника в основном ремонтируется на территории Польши и вообще Восточной Европы. Эта логистика нарушена", - отметил эксперт в интервью радил "КП".

У ВСУ большие проблемы с экипировкой. В отличие от них, Россия заранее подготовилась и создала эшелонированную линию обороны. Выстроены надежные логистические цепоки, войска обеспечиваются необходимым.

Сама зима, наконец, считает Михайлов, все расставит по своим местам.

Ранее мы сообщали, как российский солдат с сослуживцами заблудились и вышли в тыл ВСУ, их спасла русская смекалка.