"Он сжирает страны одну за другой!": Зеленский сравнил Путина с драконом и был поднят на смех в Сети

Пользователи Twitter возмутились заявлением Зеленского о президенте РФ Путине

Пользователи социальной сети Twitter открыто высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который в своем недавнем интервью журналу Spiegel заявил, что его российский коллега Владимир Путин похож на дракона, съедающего страну за страной.

Такое сравнение вызвало массу эмоций - от легкой улыбки до откровенных насмешек. Многие назвали Зеленского "цирковым клоуном", которому тягаться с драконом даже не стоит пытаться.

Однако сранение с драконом понравилось и пошло в массы. Нашлись те, кто сравнили НАТО с "многоголовым драконом" или гидрой.

Ранее ProKazan писал, что парламентарии в РФ сообщили, чего ждать от послания Владимира Путина 21 февраля.