Парламентарии в РФ сообщили, чего ждать от послания Владимира Путина 21 февраля

Парламентарии в России рассказали, чего ждать от послания Путина Федеральному собранию 21 февраля

Послание президента РФ Путина Федеральному собранию 21 февраля будет посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии, пишет РИА Новости со ссылкой на парламентариев.

Некоторые уверены, что Путин снова коснется темы мирового терроризма и диверсантов, модернизации ВПК и противостоянии западным санкциям.

Почти все выразили уверенность, что СВО станет ключевой темой послания главы государства.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что российский лидер в своем выступлении расставит все приоритеты, "которые не оставят никакой надежды нашим врагам победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату".

"Наверняка президент остановится на работе военно-промышленного комплекса, который функционирует сейчас форсированно, на боевых возможностях и новейших технологиях вооружения", — отмечает замруководителя фракции ЛДПР в Думе Алексей Диденко.

Будет затронута тема экономики и санкций. В том числе глава государства коснется темы экономического состояния новых российских регионов.

При этом почти все парламентарии уверены, что к посланию Путина будет приковано внимание не только россиян, но и всего мира. Недружественные страны будут искать "сигналы" Путина в свой адрес.

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