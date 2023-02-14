Новости России
· Служба новостей

Парламентарии в РФ сообщили, чего ждать от послания Владимира Путина 21 февраля

Парламентарии в России рассказали, чего ждать от послания Путина Федеральному собранию 21 февраля
Парламентарии в РФ сообщили, чего ждать от послания Владимира Путина 21 февраля

Фото: ptoday.ru

Послание президента РФ Путина Федеральному собранию 21 февраля будет посвящено спецоперации, поддержке ее участников и оснащению армии, пишет РИА Новости со ссылкой на парламентариев.
Некоторые уверены, что Путин снова коснется темы мирового терроризма и диверсантов, модернизации ВПК и противостоянии западным санкциям.

Почти все выразили уверенность, что СВО станет ключевой темой послания главы государства.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что российский лидер в своем выступлении расставит все приоритеты, "которые не оставят никакой надежды нашим врагам победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату".

"Наверняка президент остановится на работе военно-промышленного комплекса, который функционирует сейчас форсированно, на боевых возможностях и новейших технологиях вооружения", — отмечает замруководителя фракции ЛДПР в Думе Алексей Диденко.

Будет затронута тема экономики и санкций. В том числе глава государства коснется темы экономического состояния новых российских регионов.

При этом почти все парламентарии уверены, что к посланию Путина будет приковано внимание не только россиян, но и всего мира. Недружественные страны будут искать "сигналы" Путина в свой адрес.

Ранее ProKazan сообщал, что бывший советник президента США описал Путина всего одной фразой, но прямо в точку.

Следующая новость ↓

Популярное

Автоновости Казани и Мира

день назад

С 13 февраля начнут лишать прав всего за одну вещь в подлокотнике: ГИБДД проведет проверку водителей

Редакция помогает

день назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

служба травка таракановых

Новости мира

день назад

Сотрудница полиции рассказала подробности о сексе с шестью сослуживцами

Редакция помогает

2 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

аниматор барби в Челябинске

Новости России

23 часа назад

Еще одного бойца ЧВК "Вагнер" показательно казнили кувалдой на Украине за предательство

Новости России

7 часов назад

На Украине в небе над Артемовском сбили Су-24 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

Новости России

день назад

"У них скоро начнется такое!": США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации

Новости России

день назад

"Аномалии продолжаются": российский синоптик Тишковец рассказал, когда придет весна

Новости Казани

4 часа назад

Раис Татарстана лишил бывшего главу налоговой инспекции Марата Мухамадиева госнаграды
Новости Казани
23 часа назад

"Точка в преступлении века": в Казани вынесли приговор похитившим сейф из здания Следкома

"Точка в преступлении века": в Казани вынесли приговор похитившим сейф из здания Следкома

Новости России

25 минут назад

Парламентарии в РФ сообщили, чего ждать от послания Владимира Путина 21 февраля

Редакция помогает

день назад

Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города

Новости России

3 часа назад

Global Times: Россия уже достигла своих стратегических целей спецоперации на Украине

Новости мира

3 часа назад

Американцы начали давить на Украину, заставляя ее более активно действовать на поле боя против РФ
Погибшего в Афганистане воина из Татарстана признали предателем

Новости Казани

3 часа назад

"Работай или выплачивай деньги": в Татарстане предложили обязать выпускников колледжей работать по полученной специальности пять лет

Новости Казани

3 часа назад

Брат на брата: в Татарстане мужчина убил своего брата тремя ударами ножом

Новости мира

6 часов назад

Россиянин рассказал, как девочку при землетрясении в Турции спасли ее странные видения
Режиссер Никита Михалков возмутился обложкой татарстанского журнала