Обезумевшая женщина убила своих троих детей, хотела покончить с собой, но ее внезапно парализовало

Жительница округа Плимут в штате Массачусетс в США убила троих собственных детей и пыталась покончить с собой, но оказалась внезапно парализованной.

Теперь 32-летнюю детоубийцу судят, а она прикована к постели.

Прокуроры считают, что женщина обстоятельно подошла к расправе, она долго готовилась, тщательно все продумывала.

В назначенный день попросила мужа съездить за лекарства для детей и по пути домой забрать еду из ресторана в Плимуте. Она подсчитала, что времени на такую поездку мужа ей хватит, чтобы все задуманное реализовать.

На заседании адвокат подсудимой заявил, что она парализована ниже талии вследствие неудачной попытки суицида. Женщина выбросилась из окна, выходящего на задний двор дома. Муж увидел ее внизу, попав в комнату на втором этаже только после того, как взломал дверь.

Рядом с зеркалом в комнате находилась кровь. Женщина еще была ранена, но смогла ответить на вопрос: "Где дети?". Отец обнаружил их задушенными в подвале. Выяснилось, что его жена сделала это, используя спортивные резиновые эспандеры.