Жизнь за городом становится всё более привлекательной для казанцев. Согласно исследованию аналитического центра «Домклик», спрос на загородную недвижимость в России за последний год значительно вырос, а количество объявлений о продаже загородных домов увеличилось на 29%. Средняя стоимость таких объектов также возросла на 13%. В Татарстане, где жители крупных городов стремятся к комфортному и экологичному жилью за пределами мегаполиса, только в феврале 2023 года было зарегистрировано 9,2 тысячи сделок по продаже земельных участков — на 30,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, у казанцев, решившихся на переезд, будет два основных пути. Первый — купить участок с готовым домом. Это популярный вариант, возможности которого известны каждому, кто хоть немного интересовался переездом за город. Однако в рамках данной статьи мы приняли решение заострить внимание на втором пути: купить участок и только потом возводить дом.

Редакция ProKazan пообщалась с Тагировой Чулпан, заместителем директора по организации продаж ГК ASG Invest. Она рассказала, какие возможности для покупки участков есть у казанцев и сколько нюансов предстоит учесть при самостоятельном подборе земли.

Покупка земли у частного собственника: цена может быть привлекательной, но есть нюансы

На вторичном рынке можно найти земельные участки по привлекательной цене, особенно если собственник заинтересован в быстрой продаже. Однако, по словам эксперта, такие сделки несут скрытые риски. «Покупка у частного владельца может обернуться юридическими сложностями: не все участки имеют полный пакет документов и соответствующие разрешения», — поясняет Чулпан Тагирова.

Кроме того, нередко возникают проблемы с подключением коммуникаций, которые потребуют дополнительных расходов. Например, подключение к газу может обойтись в 300 тысяч рублей, а сроки ожидания — растянуться на месяцы. Случаи, когда покупатели вынуждены возвращаться к продаже участка из-за невозможности подключения, нередки. Бывает и так, что отдаленность участка делает подключение практически невозможным, а альтернативные варианты, вроде использования газгольдера или автономной системы водоснабжения, требуют существенных затрат и обслуживания. Поэтому перед покупкой участка на вторичном рынке крайне важно тщательно изучить не только цену, но и все сопутствующие нюансы сделки.

Покупка земли на аукционе у государства: экономия на старте, но без инфраструктуры

Государственные аукционы представляют собой интересный способ приобрести земельный участок: нередко на торгах земля предлагается по цене ниже рыночной, особенно если конкуренция на аукционе невысока. Однако этот вариант требует не только подготовки, времени на ожидание, но и значительных инвестиций в инфраструктуру.

«Земля, купленная на аукционе, почти всегда требует значительных вложений в инфраструктуру — дороги, коммуникации, освещение», — отмечает Чулпан Тагирова. Такие участки нередко находятся на удалённых территориях, где электричество, вода и газоснабжение отсутствуют. Стоимость проведения этих работ может значительно превышать сэкономленную на покупке сумму, а времени на обустройство потребуется немало.

Кроме того, не все покупатели готовы к длительным и строгим процедурам аукционов. Они включают внесение задатка, регистрацию, подготовку документов, что требует либо самостоятельного погружения в детали, либо привлечения специалистов. Если аукцион привлекает несколько участников, цены могут подняться до уровня рыночных, что сводит на нет ожидаемую экономию.

Участки в СНТ или ДНТ: доступная цена, но сложности с переводом под ИЖС

«Чтобы жить на участке в СНТ или ДНТ круглый год, его нужно перевести в категорию ИЖС. Этот процесс не всегда возможен, а если и возможен, то может затянуться на месяцы или даже годы», — объясняет Чулпан Тагирова. Сложность в том, что перевод участка в ИЖС требует согласований с органами местной власти и выполнения строгих требований по коммуникациям и доступности. Примерно 30% таких заявок отклоняются, и покупатели остаются с землёй, которую могут использовать лишь как сезонное дачное место.

Даже если участок удается перевести под ИЖС, покупатель может столкнуться с проблемами подключения коммуникаций. «Часто бывает так, что садовые или дачные кооперативы не обеспечены стабильным водоснабжением или газом», — добавляет эксперт. Придется самостоятельно решать вопросы с водообеспечением или подключением к централизованному электричеству, что требует времени и вложений.

Покупка у девелоперской компании: надёжный вариант с минимальными рисками

«Наша цель — обеспечить людей участками, готовыми к строительству, где не придется думать о коммуникациях, дорогах и юридических вопросах. Мы создаём пространство для жизни, где всё предусмотрено», - объясняет эксперт компании ASG Invest. Это особенно важно для тех, кто не хочет тратить время и силы на решение организационных задач и готов переехать в благоустроенное место.

Примером успешного проекта ASG Invest является поселок Каймары, находящийся всего в 15 минутах от производственного кластера Казани. Здесь учтены все детали: от удобных подъездных дорог и освещения до зон отдыха, магазинов и детских площадок. «Мы продумываем каждую мелочь, чтобы наши клиенты могли жить за городом с комфортом и безопасностью», — делится Чулпан Тагирова.

Компания также уделяет особое внимание экологической составляющей: при проектировании учитываются расположение лесных массивов и водоемов, а доступ к природным зонам организован для всех жителей поселка. Благодаря такому подходу покупатели получают не просто землю, а готовое решение для жизни, где каждый участок интегрирован в общую концепцию благоустройства.

Наконец, участки ASG Invest обладают высокой инвестиционной привлекательностью. За последние пять лет ежегодный прирост стоимости земель в таких организованных поселках составил 17%, и прогнозы подтверждают эту тенденцию. Таким образом, покупка земли у девелопера — это не только удобное, но и долгосрочное вложение.