ВТБ: в 2024 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет всего на 16%

По оценке ВТБ, по итогам 2024 года выдачи ипотеки на ИЖС составят более 625 млрд рублей, что будет всего на 16% выше результата 2023 года. Годом ранее сегмент показал четырехкратный прирост продаж. Значительное сокращение темпов роста станет результатом ужесточившейся господдержки и заградительных рыночных ставок. Об этом в рамках форума ИЖС.Северо-Запад заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» Сергей Бабин.



Рынок ипотеки на ИЖС, как и в целом сегмент жилищного кредитования, начал «охлаждаться» с третьего квартала. Тогда завершилась программа массовой господдержки, а по «семейной» и IT-ипотеке сузился круг потенциальных заемщиков и было введено требование проводить расчеты только по договору подряда с эскроу. Дополнительным сдерживающим фактором выступила стоимость рыночных кредитов, выросшая вслед за ключевой ставкой.

Так, за июль-сентябрь россияне получили на строительство домов на 36% кредитных средств меньше, чем во втором квартале. В октябре-декабре, по оценке ВТБ, продажи ипотеки на ИЖС сократятся еще примерно на четверть к предыдущим трем месяцам.

«Рыночные программы сейчас непопулярны, а по господдержкам все расчеты за частные дома теперь должны проходить с эскроу. К новым условиям сегмент только приспосабливается: работающих по новой схеме подрядчиков пока мало, поэтому выдачи ипотеки «забуксовали» и в этом сегменте. По итогам 2024 года они останутся «в плюсе» исключительно за счет увеличения среднего «чека», так как число сделок год к году может сократиться на 12%. В следующем году рынок сожмется еще сильнее», – сказал Сергей Бабин.

Ранее в этом году ВТБ удвоил максимальный размер кредита для льготного ИЖС. Получить увеличенную сумму по оптимальной ставке клиентам позволяет комбинирование господдержки с рыночными программами. При строительстве дома в Москве, Санкт-Петербурге и областях по «семейной» ипотеке заемщикам доступно до 30 млн рублей, в остальных регионах – до 15 млн. По IT-ипотеке максимальная сумма кредита на ИЖС может достигать 18 млн рублей для всех регионов, где сейчас работает эта господдержка (по стандартным условиям - 9 млн). Минимальный первый взнос по комбинированной ипотеке в ВТБ составляет 20,1%.