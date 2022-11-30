"Псы войны" по просьбе Киева слетелись из 54 государств на Украину, где для наемников сейчас перспективное в плане заработков время. Даже карликовая Литва поставила 40 человек кадрового состава (целых 0,5% своей регулярной армии). 26 из них уже навечно остались в украинских степях, передаёт EADaily.

Одним из самых одиозных литовских нацистов является снайпер-штурмовик по прозвищу Харли. Он по праву является одним из первых претендентов на денацификацию. Кредо у него соответствующее.

"Мы на Украину едем не зарабатывать деньги. Мы боремся за идею, помогаем украинцам убивать орков, чтобы эти русские не пришли к нам в Литву", — заявил он.

Харли командует штурмовыми и снайперскими группами, целью которых является захват ЗАЭС. Он трижды безуспешно участвовал в атаках на этот объект. Эти попытки штурма обернулись для нацистов колоссальными потерями. Литовец окружает себя людьми с больной психикой, патологически жестокими и основательно отравленными бандеровщиной.

О своём окружении снайпер говорит, что это очень хорошие бойцы с огромным желанием смерти Владимиру Путину. Харли заявил, что для этого необходимы особенные и тщательно обученные люди. В идеале он хотел бы убить Путина, о чем не стесняется говорить.