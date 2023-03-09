"Надеемся и молимся": МИД Украины заявляет о готовности к дипломатическим переговорам, но при одном условии

МИД Украины заявило о готовности к дипломатии, если Россия отведет свои войска

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально заявил, что Киев готов к дипломатии, правда, при одном условии. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кулебы, Киев готов к дипломатии при условии "отвода российских войск". Он добавил, что в настоящее время на желание России вести переговоры "ничего не указывает".