"Надеемся и молимся": МИД Украины заявляет о готовности к дипломатическим переговорам, но при одном условии
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально заявил, что Киев готов к дипломатии, правда, при одном условии. Об этом пишет ТАСС.
По словам Кулебы, Киев готов к дипломатии при условии "отвода российских войск". Он добавил, что в настоящее время на желание России вести переговоры "ничего не указывает".
"Мы надеемся и молимся, что ситуация изменится как можно скорее и русские смогут вести переговоры", — заявил украинский министр.