Новости мира
· Служба новостей

"Надеемся и молимся": МИД Украины заявляет о готовности к дипломатическим переговорам, но при одном условии

МИД Украины заявило о готовности к дипломатии, если Россия отведет свои войска
"Надеемся и молимся": МИД Украины заявляет о готовности к дипломатическим переговорам, но при одном условии

Фото: godeye.ru

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально заявил, что Киев готов к дипломатии, правда, при одном условии. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кулебы, Киев готов к дипломатии при условии "отвода российских войск". Он добавил, что в настоящее время на желание России вести переговоры "ничего не указывает".

"Мы надеемся и молимся, что ситуация изменится как можно скорее и русские смогут вести переговоры", — заявил украинский министр.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Вышла из дома и не вернулась: в Татарстане ищут пропавшую 14-летнюю девочку

Новости Казани

16 часов назад

"Все должно идти по плану": Метеоролог назвал точную дату прихода в Татарстан климатической весны

санитарная обработка от насекомых

Новости мира

день назад

"Это начало конца": аналитики в Китае оценили ситуацию в Артемовске в зоне СВО и дали устрашающий прогноз

Полезное

3 дня назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

заточка парикмахерских ножниц в Санкт-Петербурге

Новости России

7 часов назад

Гадость из-под коровы: Роскачество назвало марки молока, которые не стоит покупать

Новости Казани

день назад

В Казани кондуктор автобуса вел себя непристойно и насильно тискал девушку

Новости мира

час назад

"Надеемся и молимся": МИД Украины заявляет о готовности к дипломатическим переговорам, но при одном условии

Новости Казани

13 часов назад

На строящейся трассе М-12 в Татарстане произошло ДТП с двумя грузовиками - один из них перевернулся
Новости Казани
день назад

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Казани ночью самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Новости России

58 минут назад

Гуляй, страна: россиян ждут еще семь нерабочих дней весной 2023 года

Новости России

час назад

"Развязка близка": американский разведчик заявил, что конфликт на Украине вошел в финальную стадию

Новости мира

час назад

Уличный ад: в Грузии протестующих у парламента начали разгонять водометами и слезоточивым газом

Новости Казани

16 часов назад

В Казани школьница специально порезала себе лицо ножом, чтобы привлечь внимание одноклассников
В Советском районе Казани на сутки будет отключена вода
Новости Казани
день назад

В Советском районе Казани на сутки будет отключена вода

Новости Казани

19 часов назад

Готовимся к сезону бикини: в Казани выделили 1,7 миллионов рублей на благоустройство пляжей

Новости Казани

22 часа назад

«Мы скоро вернемся»: Бойцы батальона «Алга» поблагодарили жителей Елабуги за гуманитарную помощь

Новости России

день назад

Правительство за этим проследит: Мишустин назвал продукт, цены на который в РФ ни при каких условиях не должны повышаться
8 марта совсем скоро: прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей в Казани
Редакция помогает
6 дней назад

8 марта совсем скоро: прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей в Казани