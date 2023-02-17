На Украине дали слово, что уничтожат Россию через три месяца

РИА "Новости": на Украине пообещали уничтожить РФ через три месяца

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона официально заявил, что текущий конфликт в стране приведет к развалу Российской Федерации, передает РИА "Новости".

По словам Данилова, Россия в противном случае будет угрозой не только Незалежной, но и всему миру. При этом он отметил, что ситуация на поле боя радикально изменится к лету 2023 года.

Обозреватель РИА Новости отмечает, что Данилов назвал лето по той причине, что именно к летним месяцам Киев ждет возвращения военных, которые сейчас обучаются владению западными вооружениями в США и Европе.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, где говорилось, что американские чиновники во время визита на Украину предупредили руководство страны, что в конфликте с Россией наступает "поворотный момент". При этом один из источников газеты подчеркнул, что обещания со стороны Вашингтона помогать Киеву "столько, сколько потребуется", относятся к масштабу конфликта, а не к объему предоставляемой помощи.

Ранее ProKazan сообщал, что аналитики проинформировали, что сейчас на самом деле намечается в зоне СВО на Украине.