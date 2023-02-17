"Выжидают момент": аналитики проинформировали, что сейчас на самом деле намечается в зоне СВО на Украине
Фото: hleb.asia
В зоне проведения военной спецоперации на территории Украины продолжает накаляться обстановка. ВС РФ перехватили у противника инициативу по нескольким направлениям и двигаются вперед, пишет РИА Новости.
Наиболее сложной сейчас, считают аналитики, обстановка является в окрестностях Артемовска. Идут ожесточенные сражения за Парасковиевку. На Часов Яр у ВСУ осталась только одна доступная дорога, но и это ненадолго.
На донецком участке линии соприкосновения не прекращаются локальные бои. В районе Новомихайловки российские подразделения заняли новые позиции. Постепенно готовится освобождение Марьинки от националистов. По данным издания, российские военнослужащие "выжидают момент".
"Украинские войска стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожье", — говорится в сообщении.
На купянском направлении российские военные уже вышли на окраины Двуречного. По всей территории СВО идут бои.
Ранее ProKazan сообщал, что украинский президент Зеленский сделал заявление о начале масштабного наступления ВС России.