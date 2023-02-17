"Выжидают момент": аналитики проинформировали, что сейчас на самом деле намечается в зоне СВО на Украине

РИА "Новости": ВС РФ выжидают момент в зоне СВО, что-то намечается

В зоне проведения военной спецоперации на территории Украины продолжает накаляться обстановка. ВС РФ перехватили у противника инициативу по нескольким направлениям и двигаются вперед, пишет РИА Новости.

Наиболее сложной сейчас, считают аналитики, обстановка является в окрестностях Артемовска. Идут ожесточенные сражения за Парасковиевку. На Часов Яр у ВСУ осталась только одна доступная дорога, но и это ненадолго.

На донецком участке линии соприкосновения не прекращаются локальные бои. В районе Новомихайловки российские подразделения заняли новые позиции. Постепенно готовится освобождение Марьинки от националистов. По данным издания, российские военнослужащие "выжидают момент".

"Украинские войска стягивают дополнительные резервы на линию боевого соприкосновения в Запорожье", — говорится в сообщении.

На купянском направлении российские военные уже вышли на окраины Двуречного. По всей территории СВО идут бои.

Ранее ProKazan сообщал, что украинский президент Зеленский сделал заявление о начале масштабного наступления ВС России.