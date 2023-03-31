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Минобороны Китая заявило о готовности своих военных сотрудничать с Армией России

Минобороны Китая заявило о готовности своих военных сотрудничать с Армией России
Минобороны Китая заявило о готовности своих военных сотрудничать с Армией России

Фото: открытые источники

Китайские военные готовы сотрудничать с российскими коллегами в соответствии со всеми договоренностями, которых достигли лидеры РФ и КНР. С заявлением об этом накануне выступил на официальном брифинге представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

"Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, <...> углублять взаимное доверие в военной сфере", — сказал спикер.

Уже сейчас Китай готов к совместным с РФ учениям на море и в воздухе. Также говорится о возможности совместного патрулирования.

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