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"Есть ли у меня мозг?": Байден рассказал, что ему делали операцию, целью которой было установление наличия у него мозга

Джо Байден рассказал, что ему делали операцию, целью которой было установление наличия у него мозга
"Есть ли у меня мозг?": Байден рассказал, что ему делали операцию, целью которой было установление наличия у него мозга

Фото: huffpost.com

Президент США Джо Байден рассказал о перенесенной операции, которая проводилась с целью установить, есть ли у него вообще мозг. Об этом американский лидер заявил во время общения с пожарными.

Он сообщил, что вернулся из поездки и пожаловался, что его мучили сильные головные боли.

"Им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг", - цитирует РИА Новости американского лидера.

Джо пояснил, что ему была нужна срочная операция из-за аневризмы, но из-за плохой погоды он не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. В итоге он был доставлен в медучреждение с помощью представителей пожарной службы.
Девятичасовая операция "спасла жизнь", заключил президент США. Правда, он не уточнил, нашли ли врачи мозг.

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