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А в тесто добавить капельку крови: на Украине начали продавать формочки для печенья в виде тел убитых российских солдат

На Украине продают формы для печенья в виде тел погибших солдат ВС России
А в тесто добавить капельку крови: на Украине начали продавать формочки для печенья в виде тел убитых российских солдат

Фото: РВ

Формы для домашней выпечки печенья в виде убитых русских солдат начали продавать на Украине. Как сообщают военкоры "Русской весны", товар пользуется у хозяек Незалежной большим спросом.

В качестве рекомендованных рецептов предлагается использовать стандартные рецепты теста, порой можно добавить капельку крови. Подчеркивается, что обязательный ингредиент для того, чтобы выпечка удалась - ненависть к русским.

"Все формы вдохновлены фотографиями реальных мертвых солдат-орков", — говорится на странице кондитерской в социальной сети.

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