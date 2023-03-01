А в тесто добавить капельку крови: на Украине начали продавать формочки для печенья в виде тел убитых российских солдат

На Украине продают формы для печенья в виде тел погибших солдат ВС России

Формы для домашней выпечки печенья в виде убитых русских солдат начали продавать на Украине. Как сообщают военкоры "Русской весны", товар пользуется у хозяек Незалежной большим спросом.

В качестве рекомендованных рецептов предлагается использовать стандартные рецепты теста, порой можно добавить капельку крови. Подчеркивается, что обязательный ингредиент для того, чтобы выпечка удалась - ненависть к русским.