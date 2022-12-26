20-летняя звезда индийского кино Туниша Шарма покончила с собой на съемках фильма за 11 дней до дня рождения

Популярная индийская актриса Туниша Шарма покончила с собой за 11 дней до своего 21-летия, пишет India Today.

Все случилось прямо на съемках сериала "Али-Баба: Легенда воина". Тело девушки нашли в гримерке актера и ее бойфренда Шизана Мохаммеда Кхана. После чего актрису доставили в госпиталь, где и констатировали смерть. В настоящее время полиция уточняет обстоятельства и причины смерти.

Правоохранительные органы уже опросили всю съемочную группу и арестовали возлюбленного и коллегу девушки по подозрению в подстрекательстве к суициду

Шарма начала сниматься в кино с 13 лет, а самыми популярными ее работами стали такие кинокартины, как "Император Ашока", "Одержимость", "Смотри еще раз", "Любовь через интернет". Несколько лет назад у актрисы диагностировали депрессию и тревожность.

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