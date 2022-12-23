15-летняя чирлидерша зарезала конкурентку во время школьного парада

В США 15-летняя девочка призналась в том, что убила свою соперницу прямо во время школьного парада, пишет News 12.

Конкурентка убийцы Кайла была зарезана в школе города Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк. Убийство произошло прямо во время парада в честь победы школьной мужской команды по баскетболу в чемпионате штата. Погибшая входила в команду чирлидинга, поддерживавшую победителей.

По данным полиции, во время мероприятия у Грин случилась ссора с чирлидершей из другой команды. Оскорбленная девушка выхватила нож и набросилась на Грин, в результате чего та получила тяжелые ранения и скончалась по дороге в больницу.

Приговор будет вынесен 23 января 2023 года. Грин грозит лишение свободы на срок от трех до девяти лет.

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