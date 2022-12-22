Адская кухня: в Казани мастер шаурмы порезал напарника за неубранную кухню (видео)
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В Казани мастер шаурмы порезал своего сменщика за неубранную кухную. Все случилось, по данным Mash Iptash, в кафе на улице Мусина.
Шаурмье воспринял неубранное поварское пространство как повод для нападения: напал на парня и несколько раз ударил ножом в спину.
Как сообщили нам в пресс-службе УМВД Казани, прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один мужчина нанес другому два удара ножом в область спины.
"Пострадавшего мужчину 1995 года рождения госпитализировали в медицинское учреждение. По "горячим следам" 20-летний подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В настоящее время все материалы дела переданы в следственный комитет для принятия процессуальное решение", - говорится в сообщении.