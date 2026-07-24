Прогрессивный НДФЛ принес бюджету 763 млрд рублей в 2025 году

Федеральный бюджет получил 763 млрд рублей от прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц в прошлом году. Основную часть — 431 млрд рублей — обеспечил налог с инвестиционных доходов россиян, остальное поступило от трудовых доходов. Прогрессивная шкала действует с начала 2025 года: ставка 13% для годового дохода до 2,4 млн рублей, 15% — до 5 млн, 18% — до 20 млн, 20% — до 50 млн, 22% — свыше 50 млн. Наибольшую сумму в казну принесла ставка 18% — 106 млрд рублей, затем 15% — 90,7 млрд, 22% — 70 млрд и 20% — 38,2 млрд. По расчетам эксперта ЦМАКП Эмиля Аблаева, 55–60% всех поступлений обеспечили плательщики по ставке 13%, еще 35–40% — по ставке 15%. Около 4–5 млн человек принесли примерно треть всех сборов НДФЛ. Прогнозируется, что в 2026 году совокупные поступления от НДФЛ составят 1–1,1 трлн рублей, а с 2027 года ожидается снижение до 843,7 млрд в 2027-м и до 816,8 млрд в 2028-м.