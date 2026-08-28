Технологии

Pollen Robotics начала предзаказ на робоутку Microduck за 399 долларов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Pollen Robotics (владелец Hugging Face) открыла...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания Pollen Robotics, приобретённая в 2025 году Hugging Face, выпустила обучающего робота Microduck и открыла на него предзаказ. Устройство высотой 25 сантиметров и массой менее 800 граммов выглядит как утка и предназначено для экспериментов, сообщает сайт N+1.

Устройство умеет ходить, следовать за лазерной указкой, садиться и вставать, а также кататься на съёмных роликах. За движения отвечают 15 электроприводов, за ориентацию — видеокамера, лидар с ToF-матрицей 8×8 и два инерциально-измерительных модуля. Также в корпусе есть микрофон и динамик, а раскрывающийся клюв позволяет поднимать небольшие предметы.

Microduck работает под управлением с геймпада или в автономном режиме, выполняя выученные команды. Пользователи могут обучать робота новым навыкам в симуляторе и затем переносить их на реальное устройство. SDK и инструменты для симуляции доступны на GitHub, а на сайте Hugging Face есть интерактивный симулятор для тренировки управления.

Робоутка не умеет разговаривать, но издаёт сигналы, похожие на звуки живого существа. Цена устройства составляет 399 долларов, оформить предзаказ можно уже сейчас.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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