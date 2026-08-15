WhatsApp протестирует ИИ-предупреждение о мошенничестве

Meta (признана экстремистской и запрещена в России) начала тестировать в WhatsApp (принадлежит запрещенной и признанной экстремистской компании Meta) функцию Scam Alert — «Предупреждение о мошенничестве». Инструмент доступен в бета-версии и включается вручную, сообщает Ferra.

После включения на устройство загружается ИИ-модель, которая анализирует сообщения от незнакомых отправителей на типичные признаки обмана. Если система заподозрит мошенничество, она покажет предупреждающий баннер — его увидит только получатель.

Пользователь сможет заблокировать отправителя, пожаловаться на чат, проигнорировать предупреждение или пометить собеседника как надежного. Чтобы улучшить работу алгоритма, можно отправить WhatsApp последние пять сообщений из переписки с надежным контактом.