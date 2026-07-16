Экономика

Рост числа банкротств россиян замедлился до 6,8%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Темпы роста потребительских банкротств в России...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В первой половине 2026 года темпы роста потребительских банкротств в России резко снизились. Показатель увеличился лишь на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее динамика была значительно выше. Замедление зафиксировано на фоне стабилизации экономической ситуации. Эксперты связывают это с адаптацией граждан к текущим условиям.

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