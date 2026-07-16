Рост числа банкротств россиян замедлился до 6,8%

В первой половине 2026 года темпы роста потребительских банкротств в России резко снизились. Показатель увеличился лишь на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее динамика была значительно выше. Замедление зафиксировано на фоне стабилизации экономической ситуации. Эксперты связывают это с адаптацией граждан к текущим условиям.