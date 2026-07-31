Google Pixel Watch 5 показали на новых рендерах

Google Pixel Watch 5, премьера которых ожидается 12 августа, засветились на новых рендерах. Изображения опубликовал известный сетевой инсайдер EvLeaks, на них видны серебристая и золотистая расцветки.

Судя по снимкам, внешне новинка почти не отличается от Pixel Watch 4. Ожидается, что часы будут выпускаться в корпусах диаметром 41 и 45 мм, а покупателям предложат версии с Wi-Fi/Bluetooth и LTE.

По предварительной информации, Pixel Watch 5 получат поддержку спутниковой связи и увеличенный до 3 ГБ объём оперативной памяти. Эти данные вместе с рендерами обнародовал EvLeaks.

По слухам, стартовая цена новинки составит 399 долларов, что на 50 долларов больше, чем у Pixel Watch 4.