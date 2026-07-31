Новости Татарстана

Татарстан в топе по развитию автотуризма, но инфраструктуре есть куда расти

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Татарстан вошел в топ-4 регионов для автотуризм...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстан вошел в четверку регионов, где автопутешественникам живется комфортнее всего. Список замыкают Краснодарский край, Ленинградская область и Карелия. Такой результат — заслуга трассы М-12, хороших дорог и развитого придорожного сервиса, рассказал Андрей Горностаев из Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма.

Республике есть чем похвастаться: удобные подъезды к достопримечательностям, собственный маршрут «Автопутешествие по Татарстану», доступный в электронном и печатном виде. Но инфраструктура отстает: круглогодично работают всего три кемпинга с полноценным набором услуг. Владельцы таких объектов упираются в сложности с регулированием деятельности, подключением коммуникаций, а еще сезонность и долгий срок окупаемости. Частично решить эти проблемы помогают субсидии на туристическую инфраструктуру.

По словам эксперта, сезонность — не приговор. Если создать точки притяжения, интересные в разное время года, поток путешественников не иссякнет. «Нужна концепция, программа, системный подход, чтобы из года в год выполнять определенные этапы», — подчеркнул Горностаев.

Предстоит развивать сельский туризм, природные парки, обустроенные парковки у исторических объектов. Остро не хватает туалетов, душевых и зарядок для гаджетов вдали от крупных трасс. А еще туристам нужны QR-коды, понятные указатели и офлайн-карты, чтобы не блуждать в поисках смотровых площадок и зеленых стоянок.

В целом автотуризм в России на подъеме: число таких путешественников ежегодно растет на 5–6%, появляются новые кемпинги и кемпстоянки. В Татарстане их пока десять, и региону есть куда расти.

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