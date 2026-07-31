Новости Казани

Замена прав обходится казанцам часами в очередях

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пять часов в очереди в 18-й поликлинике — столько пришлось ждать читателю «Вечерней Казани», чтобы получить медицинскую справку для замены водительских прав. Судя по отзывам, приём у психиатра и нарколога там может растянуться на 5–6 часов, некоторые не выдерживают и уходят. Причина — в отмене автопродления удостоверений, введённого в пандемию: менять документы теперь должны сразу тысячи водителей.

Под автоматическое продление попали права, срок которых истекал с 2022 по 2025 год, их продлили на три года автоматически. В 2026-м механизм отключили, и обновить удостоверение пришлось тем, у кого срок вышел в 2013-м, тем, кто получал права в 2016-м, и всем, кто не менял их три года. Для замены нужны паспорт, старое удостоверение, медсправка по форме 003-в/у и оплаченная госпошлина. Пересдавать экзамен не требуется.

Очереди возникли именно на этапе медосмотра. В поликлиниках с «единым окном» — 18-й, 20-й и 21-й — за один визит можно пройти терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Для категорий С и выше добавляются нефролог, лор и ЭЭГ. В Минздраве Татарстана пояснили: наркологу и психиатру нужно время для оценки состояния, поэтому приём длится дольше. Нагрузка, по их словам, временная, а список поликлиник обещали расширить.

Цены в госучреждениях сопоставимы: в 18-й справка для категорий А и В стоит 3500 рублей, для С — 4200; в 20-й — 3600 и 4400; в 21-й — 3600 и 4500. В 18-й работают до 19:45 по будням, в 20-й — до 15:00 с перерывом. Обзвон «Вечерней Казани» показал: в 18-й очереди меньше не стало, в 20-й в полдень никого, в 21-й за очередями не следят.

Есть альтернатива: частные медцентры, где справка обойдётся дешевле — от 900 до 1500 рублей на категории А и Б. Но психиатра и нарколога там нет: их заключения выдают только Республиканская психиатрическая больница и наркологический диспансер. Заявление в МФЦ тоже работает: документ можно получить через две недели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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