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В Казани после ДТП на Сибирском тракте образовалась четырехкилометровая пробка

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
На Сибирском тракте в Казани после ДТП рухнула ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На Сибирском тракте в Казани рухнувшая опора ЛЭП перекрыла движение — пробка растянулась на четыре километра. Авария произошла у дома №44, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

Очевидцы в соцсетях пишут, что под конструкцией оказались как минимум три легковых автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что упавший столб повредил проезжавший Nissan.

В ГИБДД РТ уточнили: водитель BMW из-за непогоды наехал на лужу, потерял управление и врезался в опору ЛЭП. После удара столб рухнул на проезжую часть. В аварии никто не пострадал.

Движение затруднено в сторону Компрессорного. По данным «Яндекс Карт», затор тянется около четырех километров. Дорожная ситуация в городе оценивается в 4 балла — перед аварией прошел сильный ливень.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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