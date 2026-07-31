Новости Татарстана

Театру Камала могут добавить 554 млн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Кабмин Татарстана предложил увеличить финансиро...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Театр Камала в Казани может получить заметно больше денег. Кабмин Татарстана предложил увеличить финансирование до 554,2 млн рублей за три года. Об этом рассказывает «Татарстан-24».

Правда, это еще не утвержденная цифра. Окончательное решение примут в ходе бюджетного процесса, так что пока рано говорить о конкретных суммах.

Если предложение поддержат, у театра появится стабильная финансовая подушка на три года. Сейчас же это только планы, которые обсуждают власти.

На что именно пойдут средства, не уточняется. Но очевидно, что дополнительные миллионы помогут театру развивать репертуар и содержать здание. Для главного татарского театра такая поддержка стала бы хорошей новостью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

день назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Интересное в Казани

20 часов назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

купить квартиру в ивантеевке 2

Технологии

день назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Интересное в Казани

3 дня назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

техника рисования ручкой в Москве

Технологии

день назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Новости Татарстана

9 часов назад

Депутаты Нижнекамска утвердили почётных граждан и пересмотрели бюджет

Технологии

13 часов назад

Робот MOBIUS научился кувыркаться через голову благодаря дугам на спине

Технологии

19 часов назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

Наука

14 часов назад

В ночь на 31 июля татарстанцы смогут увидеть пик двойного метеорного потока
Экономика
30 минут назад

Россия будет поставлять Киргизии 100 тыс. тонн ГСМ ежемесячно

Россия договорилась поставлять Киргизии 100 тыс...

Технологии

21 минуту назад

В Steam на время акции подешевели четыре игры

Интересное в Казани

2 часа назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру

Новости Казани

час назад

Замена прав обходится казанцам часами в очередях

Технологии

2 часа назад

Google Pixel Watch 5 показали на новых рендерах
В Казани после ДТП на Сибирском тракте образова...
Новости Казани
49 минут назад

В Казани после ДТП на Сибирском тракте образовалась четырехкилометровая пробка

Технологии

2 часа назад

Anthropic заявила о взломах систем трех компаний моделями Claude

Кулинария

4 часа назад

Шарлотка без яблок: груши делают пирог нежнее и ароматнее

Технологии

5 часов назад

Брайан Джонсон начал сомневаться в многолетнем увлечении омоложением
«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Каза...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов