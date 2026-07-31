Театру Камала могут добавить 554 млн рублей

Театр Камала в Казани может получить заметно больше денег. Кабмин Татарстана предложил увеличить финансирование до 554,2 млн рублей за три года. Об этом рассказывает «Татарстан-24».

Правда, это еще не утвержденная цифра. Окончательное решение примут в ходе бюджетного процесса, так что пока рано говорить о конкретных суммах.

Если предложение поддержат, у театра появится стабильная финансовая подушка на три года. Сейчас же это только планы, которые обсуждают власти.

На что именно пойдут средства, не уточняется. Но очевидно, что дополнительные миллионы помогут театру развивать репертуар и содержать здание. Для главного татарского театра такая поддержка стала бы хорошей новостью.