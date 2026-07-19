В России запустили мессенджер для общения с заключенными

В России появилось мобильное приложение, которое позволяет родственникам и друзьям связываться с заключенными. Через него можно не только написать сообщение, но и поговорить по видеосвязи. А чтобы скрасить досуг, можно отправить, например, судоку.

Скачать приложение могут только те, кто находится на свободе. Вся переписка и звонки официальные и контролируются администрацией. У самих осужденных мобильников нет — они общаются через специальные терминалы, установленные в тюрьме.

«Осужденный сам делает вызов — родственнику нужно лишь установить приложение, договориться о времени и принять входящий видеовызов», — пояснили в компании «Защищенные телекоммуникации». Чтобы получать звонки от близкого, ваш номер должен быть в списке разрешенных.

Приложение уже работает в нескольких регионах. Разработчики планируют расширять географию.