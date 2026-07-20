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В казанском зооботсаду родился детеныш гуанако

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казанском зооботсаду 3 июля родилась самка гу...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казанском зооботсаду пополнение: 3 июля на свет появилась самка гуанако. Малышка уже рядом с родителями — Лунтиком и Лучей. Зоопарк объявил конкурс на имя для новорожденной: по традиции оно должно начинаться на букву «Л». Итоги подведут 26 июля.

Пока неизвестно, когда посетители смогут увидеть детеныша и останется ли он в Казани — «БИЗНЕС Online» направил запрос в зооботсад.

В прошлом году зоопарк тоже радовал новостями о рождении: у даманов, овец, мартышек Бразза и пятнистых оленей появилось потомство. В этом году в мае родился первый за два года самец зебры Чапмана, а в июне — детеныш лемура.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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