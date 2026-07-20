В казанском зооботсаду родился детеныш гуанако
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В Казанском зооботсаду пополнение: 3 июля на свет появилась самка гуанако. Малышка уже рядом с родителями — Лунтиком и Лучей. Зоопарк объявил конкурс на имя для новорожденной: по традиции оно должно начинаться на букву «Л». Итоги подведут 26 июля.
Пока неизвестно, когда посетители смогут увидеть детеныша и останется ли он в Казани — «БИЗНЕС Online» направил запрос в зооботсад.
В прошлом году зоопарк тоже радовал новостями о рождении: у даманов, овец, мартышек Бразза и пятнистых оленей появилось потомство. В этом году в мае родился первый за два года самец зебры Чапмана, а в июне — детеныш лемура.
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