В казанском зооботсаду родился детеныш гуанако

В Казанском зооботсаду пополнение: 3 июля на свет появилась самка гуанако. Малышка уже рядом с родителями — Лунтиком и Лучей. Зоопарк объявил конкурс на имя для новорожденной: по традиции оно должно начинаться на букву «Л». Итоги подведут 26 июля.

Пока неизвестно, когда посетители смогут увидеть детеныша и останется ли он в Казани — «БИЗНЕС Online» направил запрос в зооботсад.

В прошлом году зоопарк тоже радовал новостями о рождении: у даманов, овец, мартышек Бразза и пятнистых оленей появилось потомство. В этом году в мае родился первый за два года самец зебры Чапмана, а в июне — детеныш лемура.