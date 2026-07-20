В Нижнекамске ввели скидки на проезд по М-12 после протеста жителей

В Нижнекамском районе появились льготные абонементы на проезд по трассе М-12. Глава города Радмир Беляев объявил о новой системе скидок для маршрута «Нижнекамск — аэропорт Бегишево». Однако местные жители недовольны: они просили решить проблему с переплатой на другом участке дороги.

Абонементы рассчитаны на 10, 30 или 60 поездок. Чем больше поездок, тем дешевле каждая. Для легковушки одна поездка по абонементу на 60 раз обойдется в 100 рублей вместо обычных 278. Экономия — до 64%, подсчитал Беляев.

В МФЦ на Школьном бульваре открыли «Одно окно М-12». Там можно купить транспондент со скидкой 50%, зарегистрировать его, пополнить счет и оформить абонемент. Вопрос стоимости проезда поднимали на федеральном уровне, в том числе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Но жители в комментариях к посту Беляева объясняют: до аэропорта они и так ездят по бесплатной дороге. Проблема — в участке от Афанасово до Костенеево, где стоит мост. Там рамки стоят на расстоянии 80 км, а проезжают водители всего 18 км. И платят за все 80 — 278 рублей за каждую поездку.

Ранее активисты собрали тысячи подписей против платы за «золотой мост». «Автодор» предлагал съезжать в поселки, чтобы не пересекать рамки, но это не работает: камеры стоят до моста и сразу после. Власти Татарстана вели переговоры об установке дополнительной рамки у Афанасово, но это стоило бы 70 млн рублей плюс 30 млн ежегодного обслуживания. Теперь вместо рамки ввели скидки — но не на тот участок, который волнует людей.