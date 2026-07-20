В Казани устранили 96% аварийно опасных участков дорог

В Казани почти полностью ликвидировали аварийно опасные участки дорог, выявленные в 2025 году. Замглавы исполкома Игорь Куляжев отчитался на деловом понедельнике: из 66 мест, где случилось более 240 ДТП, на 59 работы уже завершены. Оставшиеся семь доделают в ближайшее время.

На проблемных перекрестках ставят светофоры, знаки, обустраивают переходы, кладут новый асфальт и наносят разметку. Из республиканского бюджета на это выделили 150 млн рублей. Самые опасные точки — перекрестки Островского — Пушкина, Танковый круг на Чуйкова и Бондаренко — Габишева — Кул Гали.

На пяти участках, включая улицы Габишева, Мира и Мамадышский тракт, ремонт завершат в рамках текущего содержания дорог. А для светофоров на Фучика и Спартаковской уже готовят проектную документацию.

Кроме того, в городе продолжат устанавливать устройства голосового сопровождения «Триоль» — 218 штук на 33 перекрестках. Пока сделано 23%.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что меры должны быть превентивными: «Здесь велосипед изобретать не приходится — решение давно известно». Он призвал водителей быть внимательнее: «Дорога не прощает невнимательности».