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218 тысяч километров патрулей: как в Татарстане берегут леса от огня

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане с начала пожароопасного сезона про...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане усилили контроль за лесными пожарами — с начала сезона провели 12,8 тысячи патрулирований. Общая протяженность маршрутов — 218,6 тысячи километров, сообщили в Минлесхозе РТ.

Патрулируют леса по 239 маршрутам, их длина — более 14 тысяч километров. В каждой группе по два человека — так можно быстрее реагировать на возгорания. К наземному контролю добавили космический и авиационный мониторинг.

Пожароопасный сезон в республике стартовал 15 апреля. Снизить площадь лесных пожаров — одна из целей регионального проекта «Сохранение лесов».

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