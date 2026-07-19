В колониях тестируют терминалы для видеосвязи с заключенными

В российских колониях начали пилотный проект «Точка контакта» — специальные защищенные терминалы, через которые заключенные смогут общаться с родственниками по видеосвязи. Разработчик — компания «Защищенные телекоммуникации» — поясняет, что это не мессенджер в привычном понимании: у осужденных не будет личных телефонов.

Терминалы устанавливают в специально отведенных местах учреждений. Доступ к ним строго регламентирован внутренним распорядком и законодательством. Заключенный сам инициирует вызов, а родственнику нужно лишь установить приложение на свой смартфон и договориться о времени. Номер близкого должен быть в списке разрешенных.

Видеозвонки приравниваются к обычным телефонным разговорам и не заменяют свиданий. Все сообщения и файлы проходят цензуру тюремного ведомства. В компании подчеркивают: система не дает бесконтрольного доступа к связи — это лишь упрощает процесс для тех, кто находится по ту сторону решетки.

Пока проект на пилотной стадии: к запуску готовятся несколько учреждений в разных регионах. Для каждого заключенного создают специальную учетную запись, через которую принимается корреспонденция. «Защищенные телекоммуникации» работают с ФСИН с 2010 года, предоставляя комплексные сервисы для уголовно-исполнительной системы.